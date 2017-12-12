«Изменённый углерод» — второй тизер

Многосерийный киберпанк «Изменённый углерод» продолжает бомбардировать зрителей тизерами. На этот раз Netflix опубликовал видеоролик, посвящённый богачу из мира будущего, которого играет Джеймс Пьюрфой.

События десятисерийного фантастического боевика разворачиваются в далёком будущем. Человечество изобрело способ оцифровки сознания и пересаживания его из тела в тело, — технологический аналог бессмертия. Ветеран межзвёздных битв Такеши Ковач (Юэль Киннаман) угодил в тюрьму на сотни лет, но получает шанс обрести новую жизнь на Земле. Для этого Ковачу необходимо раскрыть тайну убийства одного из тел-носителей своего богатого заказчика в лице Пьюрфоя.

Автором сценарной адаптации литературного первоисточника за авторством Ричарда Моргана выступает шоураннер проекта Лаэта Калогридис («Аватар»). В режиссёрском кресле — постановщик эпизода «Битва бастардов» из «Игры престолов» Мигель Сапочник.

Премьера первого сезона состоится 2 февраля.