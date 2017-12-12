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«Изменённый углерод» — второй тизер

Многосерийный киберпанк «Изменённый углерод» продолжает бомбардировать зрителей тизерами. На этот раз Netflix опубликовал видеоролик, посвящённый богачу из мира будущего, которого играет Джеймс Пьюрфой.

События десятисерийного фантастического боевика разворачиваются в далёком будущем. Человечество изобрело способ оцифровки сознания и пересаживания его из тела в тело, — технологический аналог бессмертия. Ветеран межзвёздных битв Такеши Ковач (Юэль Киннаман) угодил в тюрьму на сотни лет, но получает шанс обрести новую жизнь на Земле. Для этого Ковачу необходимо раскрыть тайну убийства одного из тел-носителей своего богатого заказчика в лице Пьюрфоя.

Автором сценарной адаптации литературного первоисточника за авторством Ричарда Моргана выступает шоураннер проекта Лаэта Калогридис («Аватар»). В режиссёрском кресле — постановщик эпизода «Битва бастардов» из «Игры престолов» Мигель Сапочник.

Премьера первого сезона состоится 2 февраля.

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Видео Изменённый углерод
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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