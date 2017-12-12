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«Каратель» — ролик о создании «35 минут назад». Выпуск 1: И грянул Гром Гендиректор HBO рассказал, почему канал отказался от сериала по «Властелину колец» Новые игры декабря 2017: Xenoblade Chronicles 2, Seven, SpellForce 3, Finding Paradise Интервью: Seven: The Days Long Gone
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«Каратель» — ролик о создании

Потоковый сервис Netflix нежданно-негаданно расщедрился на почти четырёхминутное видео о своём, пожалуй, самом успешном сериале по вселенной Marvel. Слово в ролике, посвящённом созданию «Карателя», предоставили шоураннеру Стиву Лайтфуту, исполнителю титульной роли Джону Бернталу и актёрам основного состава.

Многосерийный криминальный боевик Лайтфута («Нарки») рассказывает о морпехе-ветеране Фрэнке Касле (Бернтал), чья семья трагически погибла в бандитской перестрелке. Отомстив за смерть родных, Касл идёт по следам масштабного заговора с участием военных и спецслужб США. Каратель намерен докопаться до правды и пресечь творящееся беззаконие только одним известным ему способом.

В проекте задействованы Дебора Энн Уолл, Бен Барнс, Эбон Мосс-Бакрак, Эмбер Роуз Рева, Джейсон Р. Мур, Майкл Натансон и другие. За производство отвечают ABC Studios и Netflix.

Первый сезон «Карателя» вышел 17 ноября, успев заслужить горячую любовь зрительской аудитории, нынче томящейся в ожидании новостей о продлении сериала.

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Видео Каратель
 23 ноябряРецензия и отзывы на сериал «Каратель» 2 декабряВся правда о «Карателе»
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