Сомнений быть не могло — после столь солидного старта продление «Карателя» на второй сезон оставалось вопросом времени. Нужно отдать Netflix’у должное — долго выжидать он не стал и уже сегодня, чуть менее чем через месяц после старта сериала, объявил о его официальном продлении.

Первый сезон криминального боевика повествует о жизни бывшего морпеха Фрэнка Касла в исполнении фантастически убедительного Джона Бернтала: семья главного героя трагически погибла в бандитской перестрелке, и он пытается прийти в себя после страшной утраты. Отомстив за смерть родных, Касл узнаёт о крупном заговоре с участием военных и спецслужб США. Каратель, заручившись помощью нового знакомого по прозвищу Микро, собирается выявить всех вовлечённых в грязную игру и воздать им по заслугам.

В сериале снимаются Дебора Энн Уолл, Бен Барнс, Эбон Мосс-Бакрак, Эмбер Роуз Рева, Джейсон Р. Мур, Майкл Натансон и другие.

Шоураннером второго сезона «Карателя» выступает всё тот же Стив Лайтфут («Ганнибал», «Нарки»). Он же числится исполнительным продюсером проекта наряду с Джимом Чори и главой Marvel Television Джефом Лоэбом. За производство отвечают ABC Studios и Netflix.