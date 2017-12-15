 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
«Каратель» — ролик о создании Новости ретро-игр — лучшее за неделю Розыгрыш билетов на спецпоказ фильма «Полуночный человек» Объявлены победители The Game Awards 2017 Сериал о юной ведьме Сабрине перебрался с The CW на Netflix
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:

Netflix одарил сериал «Граница» третьим сезоном

Потоковый сервис Netflix обеспечил третьим сезоном сериал «Граница». Историко-приключенческий триллер, производимый совместно с каналом Discovery Canada, получил шесть свежих эпизодов и вернётся на телеканалы в следующем году. Главную роль в сериале играет Джейсон Момоа («Игра престолов», «Аквамен»).

События исторического боевика разворачиваются в Канаде XVIII века, где идёт непримиримая война группировок за контроль над торговлей пушниной. Третий сезон «Границы» продолжит рассказывать о судьбе главного героя полукровки Деклана Харпа — человека вне закона, пытающегося выжить и преуспеть в тяжёлой и зачастую неравной борьбе с врагами и конкурентами.

Помимо Момоа в проекте задействованы Алан Армстронг, Лэндон Либуарон, Зои Бойл, Аллан Хоуко, Джессика Мэттен и Кэти Макграт.

Сценаристами сериала числятся Роб и Питер Блэкки. Производственный процесс на контроле у Take the Shot Productions, ASAP Entertainment и Discovery.

+ Обсудить
Темы
 
Граница
 13 декабряNetflix гарантировал сериалу «Каратель» второй сезон 12 декабря«Изменённый углерод» — второй тизер 10 декабря«Джессика Джонс» — тизер второго сезона с датой выхода 9 декабряМногосерийному «Ведьмаку» подыскали шоураннера 6 декабря«Чёрное зеркало» — дата выхода четвёртого сезона и трейлер
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Аниме Обзор аниме-новинок весеннего сезона 2009 года
 
Аниме Зимний сезон 2009 года - обзор аниме-новинок
 
Аниме Обзор аниме-новинок осеннего сезона 2009 года

Тоже интересно

 
Аниме ЕВА–114
 
Аниме ЕВА-122: Неделя-тормоз
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 180: Плохие мужчины среднего возраста
 
КиноИгры «Кредо убийцы» — отрывок «Прыжок веры»
 
Кино «Макс Стил» — международный трейлер
 
Кино «Открытие» — тизер
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика