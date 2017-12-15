Потоковый сервис Netflix обеспечил третьим сезоном сериал «Граница». Историко-приключенческий триллер, производимый совместно с каналом Discovery Canada, получил шесть свежих эпизодов и вернётся на телеканалы в следующем году. Главную роль в сериале играет Джейсон Момоа («Игра престолов», «Аквамен»).

События исторического боевика разворачиваются в Канаде XVIII века, где идёт непримиримая война группировок за контроль над торговлей пушниной. Третий сезон «Границы» продолжит рассказывать о судьбе главного героя полукровки Деклана Харпа — человека вне закона, пытающегося выжить и преуспеть в тяжёлой и зачастую неравной борьбе с врагами и конкурентами.

Помимо Момоа в проекте задействованы Алан Армстронг, Лэндон Либуарон, Зои Бойл, Аллан Хоуко, Джессика Мэттен и Кэти Макграт.

Сценаристами сериала числятся Роб и Питер Блэкки. Производственный процесс на контроле у Take the Shot Productions, ASAP Entertainment и Discovery.