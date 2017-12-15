Кэтрин Кинер (фильмы «Прочь», «Сорокалетний девственник», мини-сериал «Покажи мне героя») пополнила актёрский состав многосерийной комедии под названием Kidding от кабельного канала Showtime. Главная роль в сериале досталась Джиму Керри.

Джефф в исполнении Керри — мультимиллионер и легенда детского телевидения под псевдонимом Мистер Пиклз, источник доброты и мудрости для двух поколений американцев, выросших на его передачах. Но когда в семейной жизни телевизионной иконы начинаются проблемы, все богатства сценического арсенала Джеффа не могут помочь ему с ними справиться. Кинер сыграет Дейрдру — коллегу Джеффа и автора всех игрушечных героев культового детского шоу Мистера Пиклза.

Первый 10-серийный сезон режиссирует оскароносный Мишель Гондри («Вечное сияние чистого разума») по сценарию шоураннера проекта Дэйва Холстейна («Косяки»). Исполнительными продюсерами наряду с Керри и Гондри выступают Джейсон Бейтман («Замедленное развитие»), Джим Гаравент, Раффи Адлан и Майкл Агилар.