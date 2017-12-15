Автор «Компьютерщиков» работает над ремейком своего детища для NBC

Канал NBC вернулся к идее ремейка «Компьютерщиков». Впервые такая мысль у телеруководства возникла ещё в 2014 году — тогда были приобретены права на адаптацию популярной британской комедии канала Channel 4 и даже одобрены съёмки пилотного эпизода, но в какой-то момент работа над проектом заглохла.

Действие оригинального сериала с Крисом О’Даудом, Ричардом Айоади и Кэтрин Паркинсон в главных ролях разворачивается в офисах вымышленной лондонской корпорации «Рейнхолм Индастриз». Повествование сосредоточено на нескучных буднях команды поддержки информационных технологий, работающей в грязном, запущенном подвале, сильно отличающемся от остального офисного мира.

В работе над ремейком подключили автора оригинала Грэхэма Лайнхэна, который пишет сценарий, а также числится исполнительным продюсером будущего сериала наряду с Патриком Дэйли и Джоном Рольфом. Производственный процесс возглавляет компания Universal Television.