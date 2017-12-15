Рональд Д. Мур готовит многосерийную космическую драму для Apple

Компания Apple, относительно недавно окунувшаяся в работу над созданием библиотеки собственных оригинальных художественных сериалов, заказала съёмки полного первого сезона космической драмы от создателя «Звёздного крейсера „Галактики“» Рональда Д. Мура. Название проекту пока не придумали.

О сюжете пока известно не так уж много. Драма расскажет о том, куда привело бы человечество бесконечное глобальное соперничество за освоение космоса, которое однажды стартовав, так и не завершилось.

Мур напишет сценарий в соавторстве с исполнительными продюсерами «Фарго» Мэттом Уолпертом и Беном Недиви. Производственным процессом займутся Sony Pictures Television и Tall Ship Productions.