Кабельный канал BBC America не стал продлевать «Холистическое детективное агентство Дирка Джентли» на третий сезон. В официальном послании руководство канала благодарит поклонников за любовь и поддержку, хвалит творческую команду проекта, но причин закрытия не сообщает. Видимо, всему виной, как водится, скромные рейтинговые показатели сериала.

Экранизация культовых романов Дугласа Адамса рассказывает о невероятных приключениях чудаковатого сыщика Дирка Джентли и его верного помощника Тодда Броцмана сквозь время и пространство в попытках «починить» вселенную.

В сериале снимались Сэмюэл Барнетт, Элайджа Вуд, Джейд Эшете, Фиона Дуриф, Ханна Маркс, Мфо Коахо, Аманда Уолш, Алекс Паунович, Джон Ханна, Алан Тьюдик и другие.

Шоураннером сериала значится Роберт Купер («Звёздные врата»), а исполнительным продюсером и сценаристом — Макс Лэндис («Хроника»). За производство отвечают AMC Studios, Ideate Media, IDW Entertainment и Circle of Confusion.