Потоковый сервис Netflix опубликовал тизер четвёртого сезона криминальной драмы «Нарки», благодаря которому стало известно, что в сериале снимутся Диего Луна (фильмы «Изгой-один. Звёздные войны: Истории», «Коматозники») и Майкл Пенья (фильмы «Столкновение», «Патруль»).

Первый и второй сезоны сериала посвящены охоте на главу медельинского кокаинового короля Пабло Эскобара. В третьем сезоне законники преследовали другой известный колумбийский наркокартель — Кали, а вот чем будут заниматься полиция и спецслужбы дальше, пока остаётся тайной — Netflix не раскрывает ни сюжетных подробностей четвёртого сезона, ни ролей, которые достались Диего Луне и Майклу Пенье.

Исполнительными продюсерами сериала остаются Жозе Падилья («Элитный отряд»), Эрик Ньюман («Хемлок Гроув»), Даг Миро и Марко Бернард. Производством занимается студия Gaumont Television. Съёмки продолжения стартовали в Мехико — именно там и будут происходить основные события четвёртого сезона, премьера которого состоится в следующем году.