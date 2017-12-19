 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
КГ играет: Kingdom Hearts Re:Chain of Memories, часть 3 Новости ретро-игр — лучшее за неделю Киносети «Синема парк» и «Формула кино» не смогут продавать онлайн-билеты на «Звёздные войны: Последних джедаев» Гендиректор HBO рассказал, почему канал отказался от сериала по «Властелину колец» «Бэтмен Ниндзя» — сэйю и два трейлера
2
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Диего Луна и Майкл Пенья записались в четвёртый сезон «Нарков»

Потоковый сервис Netflix опубликовал тизер четвёртого сезона криминальной драмы «Нарки», благодаря которому стало известно, что в сериале снимутся Диего Луна (фильмы «Изгой-один. Звёздные войны: Истории», «Коматозники») и Майкл Пенья (фильмы «Столкновение», «Патруль»).

Первый и второй сезоны сериала посвящены охоте на главу медельинского кокаинового короля Пабло Эскобара. В третьем сезоне законники преследовали другой известный колумбийский наркокартель — Кали, а вот чем будут заниматься полиция и спецслужбы дальше, пока остаётся тайной — Netflix не раскрывает ни сюжетных подробностей четвёртого сезона, ни ролей, которые достались Диего Луне и Майклу Пенье.

Исполнительными продюсерами сериала остаются Жозе Падилья («Элитный отряд»), Эрик Ньюман («Хемлок Гроув»), Даг Миро и Марко Бернард. Производством занимается студия Gaumont Television. Съёмки продолжения стартовали в Мехико — именно там и будут происходить основные события четвёртого сезона, премьера которого состоится в следующем году.

2 Обсудить
Темы
 
Нарки
 15 декабряNetflix одарил сериал «Граница» третьим сезоном 13 декабряNetflix гарантировал сериалу «Каратель» второй сезон 10 декабря«Джессика Джонс» — тизер второго сезона с датой выхода
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Каратель» — трейлер
 
Номинанты на премию «Золотой глобус 2016»
 
«Каратель» — трейлер с датой выхода

Тоже интересно

 
Телеовощи. Выпуск 148: Межзвёздный армянин
 
Кино Тизер-трейлер фильма «Путешествие в Китай. Тайна Железной маски»
 
Телеовощи. Выпуск 168: Отжарить бэйкон
 
Кино Джосс Уидон нашёл нового композитора для «Лиги справедливости»
 
Кино Джосс Уидон готов отдаться Чёрной вдове Marvel
 
Кино Итоги розыгрыша билетов на «Кроверфилд, 10»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика