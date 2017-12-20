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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Многосерийный спин-офф «Реальных упырей» выйдет на телеэкраны в следующем году

Прошлой осенью стало известно, что авторы псевдодокументального фильма-пародии «Реальные упыри» Тайка Вайтити и Джемейн Клемент поработают над шестисерийным спин-оффом под названием Paranormal Event Response Unit.

С тех пор Вайтити успел снять марвеловский «Тор: Рагнарёк», Клемент — сыграть в первом сезоне крышесносного «Легиона» Ноя Хоули, а о спин-оффе ничего не было слышно. Однако как оказалось, работа кипела и съёмки первого сезона проекта совсем недавно подошли к концу. Сериал получил новое название — «Паранормальный Веллингтон» — и выйдет в эфир новозеландского канала TVNZ 2 в середине следующего года.

Главными героями телевизионной мокьюментари выступают появлявшиеся в кинокартине персонажи Карен О’Лири и Майк Миноуг — наивные полицейские, намеренные оградить жителей Веллингтона от сверхъестественных сущностей. А город, по словам срежиссировавшего сезон Клемента, просто кишит паранормальщиной: то врата в ад вдруг распахнутся, то зомби откуда ни возьмись вылезут, то неупокоенные шумную вечеринку закатят. В сериале задействован и один из главных героев полнометражного оригинала — новообращённый вампир Ник (Кори Гонсалес-Макуэр).

К слову, в октябре Вайтити пообещал зрителям ещё один телепроект — американскую многосерийную версию «Реальных упырей». Вдобавок ведётся работа над сценарием киношного спин-оффа We’re Wolfs.

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Паранормальный Веллингтон
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