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«Жестокое солнце» — трейлер

Телеканал BBC One опубликовал трейлер шестисерийной детективной драмы «Жестокое солнце» по сценарию Нила Кросса («Лютер»). Премьера сериала запланирована на 7 марта.

События разворачиваются в современном Лондоне накануне апокалипсиса. Плохо ладящие друг с другом детективы-напарники — продажный коп Роберт Хикс (Джим Стёрджесс) и неподкупная Илэйн Ренко (Агнесс Дейн) — ведут непримиримую борьбу с преступностью, всё чаще задумываясь, есть ли в этом смысл, если скоро человечество попросту вымрет. В социальном и моральном плане напарники слишком разные, но вынуждены сработаться, чтобы остаться в живых хотя бы до начала светопреставления.

Наряду с Дейн и Стёрджессом в сериале снимаются Никки Амука-Бёрд, Дерек Ридделл, Ричард Койл, Дермот Кроули, Тамара Смарт, Эдриан Роулинс и другие.

Срежиссировали сериал Брайан Кирк («Игра престолов»), Ник Роулэнд («Улица Потрошителя») и Ричард Сеньор («Последнее королевство»). Исполнительными продюсерами выступили Кейт Харвуд и Элизабет Килгарифф («Полдарк»). Производство на контроле у Euston Films.

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Видео Жестокое солнце
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