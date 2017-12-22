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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Epix закрыл сериал «Грейвз» с Ником Нолти

Принадлежащий компании MGM кабельный канал Epix распрощался с многосерийной политической комедией «Грейвз», решив не продлевать её на третий сезон. Причиной закрытия стало безразличие публики вкупе с неутешительными отзывами критиков.

Это история о бывшем президенте США — республиканце Ричарде Грейвзе (Ник Нолти), спустя двадцать лет после ухода с высшего поста понявшем, что его политика нанесла невиданный ущерб государству, а последствия его деяний будут отражаться на судьбе страны ещё долгие годы. Осознав, сколько ошибок он совершил, бывший президент решает всё исправить.

В сериале Джошуа Майкла Штерна помимо Нолти снимались Хелен Йорк, Села Уорд, Крис Лоуэлл, Скайлар Эстин и Калли Эрнандес. Производством заведовали Lionsgate Television и Kingsgate Films.

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