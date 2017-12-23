Шоураннер «Викингов» поработает над многосерийной версией «Ронина»

Молодая продюсерская компания Майкла Хёрста («Викинги») под названием Green Pavilion Entertainment берётся за свой первый художественный проект — многосерийную драму, вдохновлённую кинокартиной «Ронин» 1998 года с Робертом Дениро и Жаном Рено.

Полнометражный шпионский триллер Джона Франкенхаймера рассказывал о том, как сразу несколько групп наёмников пустились в смертельно опасную погоню за сверхсекретным кейсом. Хитом проката картина не стала, однако со временем приобрела статус культовой и впоследствии несколько раз переиздавалась на DVD и Blu-ray.

Сериал находится на ранних стадиях разработки, поэтому ни сюжетные подробности, ни имена участников творческой команды и уж тем более каста не сообщаются. Известно, что в производственный процесс наряду с Green Pavilion включится MGM Television.