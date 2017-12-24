Новости сериалов — лучшее за неделю

BBC America отказал «Холистическому детективному агентству Дирка Джентли» в третьем сезоне — официальная причина закрытия не названа.

NBC планирует вернуть на телеэкраны «Офис» — окончательное решение ещё не принято, ведутся переговоры.

«Звёздные врата: Истоки» — тизер с датой выхода — первый сезон выходит в середине февраля.

Netflix продлил сериал «Тьма» на второй сезон — немецкий мистический триллер вернётся на телеэкраны в следующем году.

Многосерийный спин-офф «Реальных упырей» выйдет на телеэкраны в следующем году — сериал Тайки Вайтити и Джемейна Клемента получил название «Паранормальный Веллингтон».

«Жестокое солнце» — трейлер — криминальная драма Нила Кросса выходит в начале марта.

Syfy обеспечил сериалу «Ван Хельсинг» третий сезон — вампирский экшен-триллер успел сколотить собственную аудиторию.

Диего Луна и Майкл Пенья записались в четвёртый сезон «Нарков» — кого именно предстоит сыграть обоим актёрам, пока не разглашается.

Эрин Мориарти сыграет в экранизации «Пацанов» Гарта Энниса — ей досталась роль девушки со сверхспособностями.