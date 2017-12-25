Новые сериалы 25–31 декабря

Сезон 4

Channel 4, Netflix

За последние годы технологии всесторонне изменили нашу жизнь, прежде чем мы успели опомниться и усомниться в них. В каждом доме, на каждом столе, на каждой ладони есть плазменный телевизор, монитор компьютера, дисплей смартфона — чёрное зеркало нашего существования в двадцать первом веке. Наша связь с реальностью неизбежно меняется.