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Новые сериалы 25–31 декабря

Сериальными премьерами последняя неделя уходящего года не порадует, зато в эфир вернётся любимая многими зрителями антология «Чёрное зеркало». А ещё на покой до следующего года уйдёт свежая комедия от кабельного канала Showtime под названием «Смилф».

Пятница, 29 декабря

 
Сезон4
Channel 4, Netflix
Чёрное зеркало Black Mirror

драма, триллер, научная фантастика

В ролях Рори Киннер, Линдсей Дункан, Том Гудмен-Хилл, Анна Уилсон-Джонс, Дэниел Калууя, Хейли Этвелл

Создатель Чарли Брукер

За последние годы технологии всесторонне изменили нашу жизнь, прежде чем мы успели опомниться и усомниться в них. В каждом доме, на каждом столе, на каждой ладони есть плазменный телевизор, монитор компьютера, дисплей смартфона — чёрное зеркало нашего существования в двадцать первом веке. Наша связь с реальностью неизбежно меняется.

Видео

Воскресенье, 31 декабря

 
Конец сезона1
Showtime
Смилф SMILF

комедия

В ролях Фрэнки Шоу, Рози О’Доннелл, Мигель Гомес, Конни Бриттон, Самара Уивинг, Александра Реймер

Создатель Фрэнки Шоу

Первый сезон авторской комедии Фрэнки Шоу завершится восьмым эпизодом под названием Mark's Lunch & Two Cups of Coffee. В ноябре кабельный канал Showtime продлил сериал на второй сезон.

Видео

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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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