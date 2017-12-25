Новые сериалы 25–31 декабря

Сериальными премьерами последняя неделя уходящего года не порадует, зато в эфир вернётся любимая многими зрителями антология «Чёрное зеркало». А ещё на покой до следующего года уйдёт свежая комедия от кабельного канала Showtime под названием «Смилф».
Пятница, 29 декабря
драма, триллер, научная фантастика
В ролях Рори Киннер, Линдсей Дункан, Том Гудмен-Хилл, Анна Уилсон-Джонс, Дэниел Калууя, Хейли Этвелл
Создатель Чарли Брукер
За последние годы технологии всесторонне изменили нашу жизнь, прежде чем мы успели опомниться и усомниться в них. В каждом доме, на каждом столе, на каждой ладони есть плазменный телевизор, монитор компьютера, дисплей смартфона — чёрное зеркало нашего существования в двадцать первом веке. Наша связь с реальностью неизбежно меняется.
Воскресенье, 31 декабря
комедия
В ролях Фрэнки Шоу, Рози О’Доннелл, Мигель Гомес, Конни Бриттон, Самара Уивинг, Александра Реймер
Создатель Фрэнки Шоу
Первый сезон авторской комедии Фрэнки Шоу завершится восьмым эпизодом под названием Mark's Lunch & Two Cups of Coffee. В ноябре кабельный канал Showtime продлил сериал на второй сезон.