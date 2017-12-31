Новые сериалы 1–7 января

Сезон 11

FOX (US)

Главные герои — спецагенты ФБР Фокс Малдер и Дана Скалли. Малдер — талантливый сыщик, верящий в существование внеземной жизни и её присутствие на планете Земля. Из-за подобных убеждений перенаправлен начальством в непопулярный отдел X-Files, специализирующийся на загадочных нераскрытых преступлениях. В поисках истины Малдеру помогает напарница — агент Скалли. Будучи по натуре скептиком, все странные случаи в их практике она пытается объяснить с точки зрения науки и логики. Тем не менее, Скалли редко может полностью опровергнуть теории своего коллеги, и её мировоззрение постепенно меняется.