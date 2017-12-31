Новые сериалы 1–7 января

В первую неделю года стартуют два многосерийных проекта от телеканала FOX — «Из Лос-Анджелеса в Лас-Вегас» и «911». Вдобавок состоится премьера криминальной драмы «Макмафия», а ещё на телеэкраны возвращается культовый фантастический триллер «Секретные материалы».
Понедельник, 1 января
криминал, драма
В ролях Джеймс Нортон, Мария Шукшина, Алексей Серебряков
В центре истории — русская семья из Лондона, вовлечённая в криминальную деятельность международного масштаба: отмывание денег, киберпреступления, торговлю на чёрном рынке, наркотрафик и многое другое. Главный герой Алекс пытается сбежать от тёмного прошлого своей семьи, наладив собственный легальный бизнес; а вот прошлое не готово расстаться с Алексом, угрожая его жизни и жизням всех, кто ему дорог.
Вторник, 2 января
комедия
В ролях Дилан Макдермотт, Эд Уикс, Ким Матула, Оливия Маклин, Амир Талай, Натан Ли Грэхэм
Создатель Лон Зиммет
Действие комедии развернётся в воздухе — на пятничном рейсе из Лос-Анджелеса в Лас-Вегас и обратном воскресном рейсе. Сериал расскажет о группе аутсайдеров, пытающихся найти своё место в жизни.
Среда, 3 января
драма
В ролях Питер Краузе, Анжела Бассет, Конни Бриттон, Кеннет Чой, Корин Массайя, Бриэль Барбаска
Процедурал покажет ответственную и напряжённую работу полицейских, врачей скорой помощи и пожарных, которым очень часто приходится иметь дело с невероятно сложными и опасными ситуациями. Главные герои драмы находятся в постоянном поиске баланса между бесконечным спасением людей и решением собственных каждодневных проблем.
драма, триллер, детектив, научная фантастика
В ролях Джиллиан Андерсон, Дэвид Духовны, Митч Пиледжи, Роберт Патрик, Том Брэйдвуд, Уильям Б. Дэвис
Создатель Крис Картер
Главные герои — спецагенты ФБР Фокс Малдер и Дана Скалли. Малдер — талантливый сыщик, верящий в существование внеземной жизни и её присутствие на планете Земля. Из-за подобных убеждений перенаправлен начальством в непопулярный отдел X-Files, специализирующийся на загадочных нераскрытых преступлениях. В поисках истины Малдеру помогает напарница — агент Скалли. Будучи по натуре скептиком, все странные случаи в их практике она пытается объяснить с точки зрения науки и логики. Тем не менее, Скалли редко может полностью опровергнуть теории своего коллеги, и её мировоззрение постепенно меняется.
Четверг, 4 января
триллер, мистика
В ролях Винсент Д'Онофрио, Эван Джогиа, Ким Коутс, Кристин Леман, Эллисон Джеймс, Сид Лаззара
Создатель Саймон Барри
Тринадцатый эпизод под названием ...My Soul to Keep станет заключительным для первого сезона сериала. Канал Syfy пока не решил, что делать с проектом дальше.
фантастика, боевик
В ролях Келли Овертон, Джонатан Скарф, Кристофер Хейердал, Пол Йоханссон, Дэвид Кабитт, Тим Гини
Создатель Нил Лабут
Второй сезон вампирского экшен-триллера завершится тринадцатой серией под заголовком Black Days. Syfy продлил сериал на третий сезон.
Суббота, 6 января
драма, детектив
В ролях Джим Старджесс, Агнесс Дейн
Создатель Нил Кросс
События развиваются в современном Лондоне на пороге апокалипсиса. Постоянно враждующие друг с другом детективы-напарники Илэйн Ренко и Роберт Хикс ежедневно борются с преступностью перед лицом близящегося светопреставления, всё чаще задумываясь над тем, есть ли смысл в их работе, если очень скоро заветное завтра для человечества попросту не наступит.
драма, мистика, научная фантастика
В ролях Дэвид Аджала, Лиззи Брошере, Уилл Юнь Ли
Создатель Генри Бромелл, Блейк Мастерс, Гейл Энн Хёрд
В сюжете реальность плотно переплетается с областью сна и бессознательного. Три поначалу незнакомых друг с другом человека постепенно узнают, что каждый из них видит ровно треть от одного общего сна. Вскоре они начинают понимать, что их подсознание пытается донести до них некое послание, а также предупредить о грядущих испытаниях, где на кону стоят их собственные жизни.