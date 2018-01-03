 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Новое аниме зимы 2018 года С Новым годом! ЕВА-248: Язык удушений Ноль кадров в секунду. Выпуск 193: Потатайфу Донаты авторам «КГ» и другие улучшения на сайте
6
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Кейт Бекинсейл согласилась на главную роль в многосерийном триллере от Amazon

Кейт Бекинсейл (кинофранчайз «Другой мир») сыграет главную роль в совместном восьмисерийном триллере потокового сервиса Amazon и британского канала ITV под названием «Вдова». Над сценарием поработают создатели телевизионного детектива «Без вести пропавший» Гарри и Джек Уильямсы.

Главная героиня остросюжетной истории — Джорджия Уэллс (Бекинсейл), недавно пережившая смерть мужа. Однако спустя какое-то время женщина видит своего «почившего» супруга в новостях и отныне теряет всякий покой, пока не докопается до истины. Для этого Джорджии придётся отправиться в Конго, где на каждом углу её поджидают невероятные открытия и опасности.

Срежиссируют сериал Сэм Донован («Утопия») и Олли Блэкбёрн («Клей»). Уильямсы выступают также исполнительными продюсерами проекта наряду с Элизой Меллор («Полдарк»). Съёмки начнутся в этом месяце и пройдут в Южной Африке, Уэльсе и Роттердаме.

6 Обсудить
Темы
 
Вдова
 19 декабря 2017 годаЭрин Мориарти сыграет в экранизации «Пацанов» Гарта Энниса 12 декабря 2017 года«Моцарт в джунглях» — дата выхода четвёртого сезона и трейлер 22 ноября 2017 годаУильям Болдуин снимется в триллере Николаса Виндинга Рефна на Amazon
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Тоже интересно

 
Кино «С Днём Смерти» — трейлер
 
Кино Трейлер без цензуры фильма «Перочинный человек»
 
Аниме ЕВА-185: Виктория (не) права
 
Кино Анонс трейлера фильма «Дэдпул»
 
Кино «Обзоры Ильи Кролика» — «Меч короля Артура»
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 119: Порнозапросы
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2018 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика