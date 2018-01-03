Кейт Бекинсейл согласилась на главную роль в многосерийном триллере от Amazon

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кейт Бекинсейл (кинофранчайз «Другой мир») сыграет главную роль в совместном восьмисерийном триллере потокового сервиса Amazon и британского канала ITV под названием «Вдова». Над сценарием поработают создатели телевизионного детектива «Без вести пропавший» Гарри и Джек Уильямсы.

Главная героиня остросюжетной истории — Джорджия Уэллс (Бекинсейл), недавно пережившая смерть мужа. Однако спустя какое-то время женщина видит своего «почившего» супруга в новостях и отныне теряет всякий покой, пока не докопается до истины. Для этого Джорджии придётся отправиться в Конго, где на каждом углу её поджидают невероятные открытия и опасности.

Срежиссируют сериал Сэм Донован («Утопия») и Олли Блэкбёрн («Клей»). Уильямсы выступают также исполнительными продюсерами проекта наряду с Элизой Меллор («Полдарк»). Съёмки начнутся в этом месяце и пройдут в Южной Африке, Уэльсе и Роттердаме.