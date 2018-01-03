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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Стивен Дорфф записался в третий сезон «Настоящего детектива»

Третий сезон «Настоящего детектива» зачислил в свой актёрский состав Стивена Дорффа (фильмы «Блэйд», «Джонни Д.»), который составит компанию ранее примкнувшим к проекту Махершале Али («Люк Кейдж») и Кармен Эджого («Девушка по вызову»).

События третьего сезона детективной антологии от HBO разворачиваются в окрестностях курортного городка Озарк. Повествование ведётся в трёх временных линиях. Расследованием жестокого преступления в сердце окутанного тёмными тайнами туристического региона занимается детектив Уэйн Хэйс (Али) из Арканзаса. Дорфф сыграет Роланда Уэста — местного следователя и напарника Хэйса. На профессиональную и личную жизнь обоих повлияло совершённое тридцать лет назад преступление.

Шоураннером и сценаристом третьего сезона является создатель сериала Ник Пиццолатто. Он также режиссирует продолжение в сотрудничестве с Джереми Солнье («Зелёная комната»). Вдобавок оба числятся исполнительными продюсерами проекта наравне с Мэттью Макконахи, Вуди Харрельсоном и Кэри Фукунагой. Съёмки стартуют в феврале.

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Подкасты
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