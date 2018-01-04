Сценарист «Рика и Морти» предсказывает зрителям длительное ожидание четвёртого сезона

Во вселенной «Рика и Морти» ничего не меняется. После выхода невероятно успешного третьего сезона мультсериала, закрепившего за проектом статус поп-культурного феномена, раздухарившийся Дэн Хармон пообещал не тянуть с премьерой четвёртого. В интервью изданию EW соавтор анимационной комедии пообещал 14-серийное продолжение, которое не заставит себя ждать, как предыдущие. Однако же…

Один из сценаристов проекта Райан Ридли недавно пообщался с авторами подкаста The Detroit Cast, сообщив, что за текст продолжения пока никто и не думал садиться:

Насколько мне известно, проектом сейчас никто не занимается, я в том числе. Они и впрямь не спешат. Никогда не понимал, почему Дэн, Джастин и Adult Swim не соберутся с духом и не ускорят процесс. Просто не понимаю этого. Но уверен, у всех имеются свои причины.

В общем, что творится в головах у Хармона, Ройланда и руководства канала, не знает даже постоянный сценарист «Рика и Морти». А вот что он знает почти наверняка, так это вполне очевидный исход подобного затягивания работы над продолжением — поклонникам опять придётся запастись терпением:

Сомневаюсь, конечно, что четвёртый сезон не выйдет, просто поражён, что так много времени тратится впустую. Я ведь знаю, как много времени уходит на сценарий, не говоря уже об анимировании. Поэтому буду очень удивлён, если четвёртый сезон выйдет в эфир раньше конца 2019 года.

Последний на данный момент эпизод сумасшедших приключений гениального учёного Рика Санчеза и его внука Морти Смита вышел в октябре.