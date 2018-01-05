Финальный сезон «Игры престолов» выйдет в 2019 году

Свершилось! HBO официально озвучил то, что мы уже и так знали, слышали или просто предполагали: премьера восьмого и финального сезона «Игры престолов» состоится лишь в 2019 году. Оно и понятно — в сжатые сроки снять столь масштабное действо (а оно будет таковым, можно не сомневаться) практически нереально. Тем более что, если верить слухам, продолжительность каждого эпизода будет стремиться аж к полутора часам.

Кроме того, кабельный канал подтвердил, что режиссировать последние шесть серий эпической саги доверят проверенным бойцам — Мигелю Сапочнику и Дэвиду Наттеру, а также бессменным шоураннерам проекта Дэвиду Бениоффу и Д. Б. Уайссу. Последние, само собой, возьмутся за сценарий совместно с Брайаном Когманом и Дэйвом Хиллом.