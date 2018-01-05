 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Ложка дёгтя: The Evil Within Новости аниме — лучшее за неделю Самые ожидаемые игры 2018 года, часть 1 КГ играет: Legacy of Kain: Soul Reaver, часть 2 35 минут назад. Выпуск 2: Чубакка и Каратель
13
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Финальный сезон «Игры престолов» выйдет в 2019 году

Свершилось! HBO официально озвучил то, что мы уже и так знали, слышали или просто предполагали: премьера восьмого и финального сезона «Игры престолов» состоится лишь в 2019 году. Оно и понятно — в сжатые сроки снять столь масштабное действо (а оно будет таковым, можно не сомневаться) практически нереально. Тем более что, если верить слухам, продолжительность каждого эпизода будет стремиться аж к полутора часам.

Кроме того, кабельный канал подтвердил, что режиссировать последние шесть серий эпической саги доверят проверенным бойцам — Мигелю Сапочнику и Дэвиду Наттеру, а также бессменным шоураннерам проекта Дэвиду Бениоффу и Д. Б. Уайссу. Последние, само собой, возьмутся за сценарий совместно с Брайаном Когманом и Дэйвом Хиллом.

13 Обсудить
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Изменённый углерод» — промо-ролик
 
«Террор» — тизер с датой выхода
 
Номинанты на премию «Золотой глобус»: Сериалы

Тоже интересно

 
Телеовощи. Выпуск 103: Треской по голове
 
Телеовощи. Выпуск 107: Дебилы с машиной времени
 
Кино Постер фильма «Терминатор. Генезис»
 
Игры Ноль кадров в секунду. Выпуск 97: День котиков
 
Игры Конкурс рецензий на Metal Gear Solid 6
 
Кино Джон Бойега на тихоокеанском рубеже
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2018 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика