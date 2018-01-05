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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Apple разрабатывает триллер от Риз Уизерспун с Октавией Спенсер в главной роли

Очередной продюсерский проект Риз Уизерспун нашёл себе пристанище в Apple. Продолжающий пополнение своего сериального контента техногигант запустил в разработку многосерийный триллер «Ты спишь?» (Are You Sleeping) с Октавией Спенсер (фильмы «Прислуга», «Скрытые фигуры») в главной роли.

Сериал поднимет актуальную для Штатов тему одержимости криминальными подкастами, основанными на реальных событиях, со всеми вытекающими отсюда последствиями. В качестве консультанта к проекту привлечена Сара Кёниг — создатель, продюсер и ведущая родоначальника жанра и едва ли не самого успешного подкаста в истории — Serial.

Сценарий на основе одноимённого романа Кэтлин Барбер напишет автор идеи Нишель Трэмбл Спэллман («Правосудие», «Хорошая жена»). В исполнительных продюсерах помимо Риз Уизерспун, Октавии Спенсер и Трэмбл Спэллман числятся Питер Чернин, Дженно Топпинг и Кристен Кампо.

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Ты спишь?
 9 ноября 2017 годаApple прибрала к рукам драму с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун, а также ребут «Удивительных историй»
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