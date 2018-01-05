За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Очередной продюсерский проект Риз Уизерспун нашёл себе пристанище в Apple. Продолжающий пополнение своего сериального контента техногигант запустил в разработку многосерийный триллер «Ты спишь?» (Are You Sleeping) с Октавией Спенсер (фильмы «Прислуга», «Скрытые фигуры») в главной роли.

Сериал поднимет актуальную для Штатов тему одержимости криминальными подкастами, основанными на реальных событиях, со всеми вытекающими отсюда последствиями. В качестве консультанта к проекту привлечена Сара Кёниг — создатель, продюсер и ведущая родоначальника жанра и едва ли не самого успешного подкаста в истории — Serial.

Сценарий на основе одноимённого романа Кэтлин Барбер напишет автор идеи Нишель Трэмбл Спэллман («Правосудие», «Хорошая жена»). В исполнительных продюсерах помимо Риз Уизерспун, Октавии Спенсер и Трэмбл Спэллман числятся Питер Чернин, Дженно Топпинг и Кристен Кампо.