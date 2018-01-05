 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Ноль кадров в секунду. Выпуск 194: Предновогодний Новое аниме зимы 2018 года Ноль кадров в секунду. Выпуск 193: Потатайфу Crunchyroll приходит в Россию BBC America отказал «Холистическому детективному агентству Дирка Джентли» в третьем сезоне
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Syfy заказал первый сезон «Летящих сквозь ночь» с Гретхен Мол и Оуэном Мэкеном

Телевизионная экранизация фантастического рассказа Дж. Р. Р. Мартина «Летящие сквозь ночь» наконец-то получила официальную отмашку от Syfy — кабельный канал одобрил съёмки первого сезона и объявил основной актёрский состав проекта. Ведущие партии в сериале сыграют Гретхен Мол («Подпольная империя»), Оуэн Мэкен («Ночная смена»), Дэвид Аджала («Падающая вода»), Сэм Страйк («Охотник за разумом»), Майя Эшет («Волчонок»), Энгус Сэмпсон («Фарго»), Джоди Тёрнер-Смит («Последний корабль») и Брайан Ф. О’Бирн («Охота на Унабомбера»).

Фантастический триллер, события которого разворачиваются в будущем, повествует о восьмерых учёных и телепате, отправившихся к границе солнечной системы на космическом корабле The Nightflyer. Исследователи надеются установить контакт с представителями внеземной цивилизации, однако на пути к своей жизненно важной цели переживают целую череду жестоких и необъяснимых происшествий. Творящееся на борту заставляет главных героев усомниться друг в друге и в себе самих, превращая экспедицию в смертельно-опасный квест на выживание.

Над сценарием работает Джефф Бюхлер («Полуночный экспресс»), который значится также исполнительным продюсером проекта наравне с Мартином, шоураннером Дэниелом Цероном («Декстер»), Джином Клейном, Дагом Лайманом, Дэвидом Бартисом и другими. Пилот срежиссирует Майк Кэхилл («Волшебники»).

Съёмки будут проходить в Ирландии. К производственному процессу, курируемому студией Universal Cable Productions, подключился уже давно плотно сотрудничающий с Syfy стриминговый гигант Netflix. Ранее потоковому сервису были переданы права на международную трансляцию будущего сериала.

+ Обсудить
Темы
 
Летящие сквозь ночь
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Летящие сквозь ночь» близки к получению заказа на первый сезон от Syfy
 
Дж. Р. Р. Мартин поделился кое-какими подробностями о сериале «Летящие сквозь ночь»
 
Syfy одобрил съёмки пилота по «Летящим сквозь ночь» Джорджа Мартина

Тоже интересно

 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 240: Мы же врать не станем
 
Кино Ридли Скотт похоронил «Чужого 5»
 
Кино Трейлер без цензуры фильма «Ультраамериканцы»
 
Кино Идём со мной, если хочешь 3D
 
Кино Полный список актёров из фильма «Лига справедливости»
 
Кино «Звёздный путь 3» не для трекки
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2018 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика