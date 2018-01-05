Телевизионная экранизация фантастического рассказа Дж. Р. Р. Мартина «Летящие сквозь ночь» наконец-то получила официальную отмашку от Syfy — кабельный канал одобрил съёмки первого сезона и объявил основной актёрский состав проекта. Ведущие партии в сериале сыграют Гретхен Мол («Подпольная империя»), Оуэн Мэкен («Ночная смена»), Дэвид Аджала («Падающая вода»), Сэм Страйк («Охотник за разумом»), Майя Эшет («Волчонок»), Энгус Сэмпсон («Фарго»), Джоди Тёрнер-Смит («Последний корабль») и Брайан Ф. О’Бирн («Охота на Унабомбера»).

Фантастический триллер, события которого разворачиваются в будущем, повествует о восьмерых учёных и телепате, отправившихся к границе солнечной системы на космическом корабле The Nightflyer. Исследователи надеются установить контакт с представителями внеземной цивилизации, однако на пути к своей жизненно важной цели переживают целую череду жестоких и необъяснимых происшествий. Творящееся на борту заставляет главных героев усомниться друг в друге и в себе самих, превращая экспедицию в смертельно-опасный квест на выживание.

Над сценарием работает Джефф Бюхлер («Полуночный экспресс»), который значится также исполнительным продюсером проекта наравне с Мартином, шоураннером Дэниелом Цероном («Декстер»), Джином Клейном, Дагом Лайманом, Дэвидом Бартисом и другими. Пилот срежиссирует Майк Кэхилл («Волшебники»).

Съёмки будут проходить в Ирландии. К производственному процессу, курируемому студией Universal Cable Productions, подключился уже давно плотно сотрудничающий с Syfy стриминговый гигант Netflix. Ранее потоковому сервису были переданы права на международную трансляцию будущего сериала.