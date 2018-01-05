Одиннадцатый сезон «Секретных материалов» пока не следует считать финальным

Многие успели окрестить одиннадцатый сезон «Секретных материалов» финальной конвульсией франчайза из-за недавнего заявления об окончательном уходе из проекта Джиллиан Андерсон — исполнительницы роли Даны Скалли. В конце декабря актриса заявила, что в общем-то и возвращалась к съёмкам нынешней телеглавы, воспринимая её исключительно как завершающий аккорд.

Правда, глава FOX Гэри Ньюман, раздающий интервью в рамках зимнего пресс-тура TCA, заверяет, что вопрос ещё только предстоит обсудить, поскольку никто пока даже не заводил разговоров о продолжении истории, не говоря уже о конкретных планах. Мол, Крис Картер и исполнители главных ролей на самом деле не так уж категоричны в своих высказываниях: то отказываются продолжать работу над сериалом, то спустя какое-то время снова готовы к возвращению. Так или иначе, по мнению Ньюмана, какое-то время вопрос о потенциальном двенадцатом сезоне следует считать открытым, невзирая на ремарку Андерсон.

Следует упомянуть, что состоявшаяся на днях премьера одиннадцатого сезона культового мистического триллера собрала у экранов 5,2 млн человек с рейтингом 1,4 в демо «18–49 лет», что значительно ниже результатов любой серии десятого сезона. Однако телеруководство уповает на итоги отложенных просмотров, которые могут значительно улучшить ситуацию.