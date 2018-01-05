За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал FX объявил дату выхода шестого сезона сериала «Американцы» — заключительная десятисерийная телеглава стартует в эфире 28 марта.

События шпионской драмы разворачиваются в 80-х годах прошлого века, в разгар Холодной войны. Остросюжетная история рассказывает о живущих в США агентах КГБ Филипе и Элизабет Дженнингс, выдающих себя за добропорядочных американских граждан.

В сериале снимаются Кери Расселл, Мэттью Риз, Ноа Эммерих, Холли Тейлор, Марго Мартиндейл, Лори Холден и другие.

За сценарий отвечают бессменные шоураннеры проекта Джо Вайсберг и Джоэл Филдс. Исполнительными продюсерами выступают Джастин Фолви и Дэррил Фрэнк. Производственный процесс курируют студии FX Productions и Fox 21 Television.

Кроме того, объявлена дата премьеры второго сезона авторской музыкальной комедии Дональда Гловера «Атланта» — сериал вернётся на телеэкраны в первый день весны, 1 марта.