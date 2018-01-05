 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Новости ретро-игр — лучшее за неделю Новости аниме — лучшее за неделю 35 минут назад. Выпуск 2: Чубакка и Каратель BBC America отказал «Холистическому детективному агентству Дирка Джентли» в третьем сезоне USA Network продлил «Мистера Робота» на четвёртый сезон
2
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Объявлена дата премьеры мини-сериала Дэнни Бойла «Доверие»

Канал FX наконец-то нашёл подходящую дату для премьеры десятисерийного «Доверия», срежиссированного Дэнни Бойлом («На игле», «Миллионер из трущоб»). Поначалу было объявлено, будто мини-сериал стартует в январе, но оказалось, что первый эпизод выйдет в эфир лишь 25 марта.

В основу сатирической драмы Бойла легли реальные события, произошедшие в 1973 году в Риме, где был похищен внук (Харрис Дикинсон) нефтяного магната Жана Поля Гетти (Дональд Сазерленд). Похитители потребовали за юношу многомиллионный выкуп. Однако к их большому удивлению, ни его отцу-наркоману, ни богатейшему деду не было до парнишки никакого дела. Лишь его сходящая с ума от горя и тревоги мать (Хилари Суонк), у которой за душой не было ни гроша, пыталась сделать всё, что в её силах, дабы спасти сына.

Сценарий написал Саймон Бофой («127 часов»), который на пару с Бойлом также выступает исполнительным продюсером проекта. Производство на совести FX Productions, Cloud Eight Films, Decibel Films и Snicket Films Limited.

2 Обсудить
Темы
 
Доверие
 5 январяСтали известны даты выхода шестого сезона «Американцев» и второго сезона «Атланты» 17 ноября 2017 года«Ты — воплощение порока» завершится пятым сезоном
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Секретные материалы» — тизер одиннадцатого сезона
 
Брендан Фрейзер влился в актёрский состав «Доверия» от Дэнни Бойла
 
«Доверие» — тизер

Тоже интересно

 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 159: Советы Хана Соло
 
Кино Рецензия на мультфильм «Моана»
 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «Джуманджи: Зов джунглей»
 
Кино Две рецензии и отзывы на фильм «Отряд самоубийц»
 
Аниме ЕВА-148: Гейские лесбиянски
 
Игры Blizzard запускает инициативу по найму большего числа женщин и представителей меньшинств
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2018 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика