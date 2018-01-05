Объявлена дата премьеры мини-сериала Дэнни Бойла «Доверие»

Канал FX наконец-то нашёл подходящую дату для премьеры десятисерийного «Доверия», срежиссированного Дэнни Бойлом («На игле», «Миллионер из трущоб»). Поначалу было объявлено, будто мини-сериал стартует в январе, но оказалось, что первый эпизод выйдет в эфир лишь 25 марта.

В основу сатирической драмы Бойла легли реальные события, произошедшие в 1973 году в Риме, где был похищен внук (Харрис Дикинсон) нефтяного магната Жана Поля Гетти (Дональд Сазерленд). Похитители потребовали за юношу многомиллионный выкуп. Однако к их большому удивлению, ни его отцу-наркоману, ни богатейшему деду не было до парнишки никакого дела. Лишь его сходящая с ума от горя и тревоги мать (Хилари Суонк), у которой за душой не было ни гроша, пыталась сделать всё, что в её силах, дабы спасти сына.

Сценарий написал Саймон Бофой («127 часов»), который на пару с Бойлом также выступает исполнительным продюсером проекта. Производство на совести FX Productions, Cloud Eight Films, Decibel Films и Snicket Films Limited.