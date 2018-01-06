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Первоисточники: www.comingsoon.netscreenrant.com Прямая ссылка на новость:
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Кирнан Шипка сыграет главную роль в сериале «Леденящие душу приключения Сабрины»

Грядущий подростковый хоррор «Леденящие душу приключения Сабрины» обзавёлся исполнительницей титульной роли — ведущая партия в сериале досталась Кирнан Шипке («Безумцы», «Вражда»). Уже заказаны съёмки двух десятисерийных сезонов.

Многосерийный проект, в начале декабря перебравшийся с The CW на Netflix, основан на одноимённом комиксе о приключениях юной ведьмы Сабрины Спеллман (Кирнан Шипка), полных ужасов, оккультных явлений и колдовства. Авторы обещают мрачную историю в духе «Изгоняющего дьявола» и «Ребёнка Розмари». Главная героиня — смелая, умная и сострадательная девушка — пытается примириться со своей двойственной натурой — наполовину ведьмой, наполовину смертной, одновременно воюя с могущественными злыми силами, угрожающими всему человечеству.

Сценарной адаптацией занимается Роберто Агирре-Сакаса, который вдобавок выступает исполнительным продюсером проекта наряду с режиссёром Ли Толандом Кригером («Ривердейл»), Грегом Берланти и Сарой Шахтер. Производством заведует Warner Bros. Television.

О конкретной дате премьеры сериала говорить, конечно, пока рано, но Netflix настроен показать первый сезон уже в этом году. Ранее сообщалось, что съёмочный процесс начнётся в феврале и продлится до июня.

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Леденящие душу приключения Сабрины
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