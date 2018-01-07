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«Миллиарды» — тизер-трейлер с датой выхода третьего сезона

Третий сезон сериала «Миллиарды» получил дату выхода и свежий тизер-трейлер. Многосерийная финансовая драма вернётся в эфир кабельного канала Showtime 25 марта.

В центре истории — непримиримая вражда владельца хедж-фонда Бобби Аксельрода (Дэмиэн Льюис) и федерального прокурора США Чака Роадса (Пол Джаматти), мечтающих извести друг друга. Сериал без прикрас демонстрирует закулисье захватывающего и беспощадного мира нью-йоркских финансовых воротил.

Наряду с Льюисом и Джаматти в сериале снимаются Мэгги Сифф, Малин Акерман, Тоби Леонард Мур, Кондола Рашад, Дэвид Костабайл и другие.

Шоураннерами, исполнительными продюсерами и сценаристами проекта выступают соавторы «Тринадцати друзей Оушена» Брайан Коппельман и Дэвид Левин в сотрудничестве с финансовым журналистом Эндрю Россом Соркином.

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