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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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Showtime объявил даты возвращения в эфир «Любовников» и «Умираю со смеху»

Кабельный канал Showtime объявил даты выходов второго сезона драмеди «Умираю со смеху» и четвёртого сезона драмы «Любовники». Первый сериал вернётся на телеэкраны 6 мая, второй ещё позже — 17 июня.

Продюсируемая Джимом Керри комедийная драма «Умираю со смеху» повествует о буднях комедийного клуба Лос-Анджелеса, где в 70-х начинали карьеру многие современные знаменитости, рассказывает о закулисье бизнеса стендапа, о радостях и горестях непростых людей, избравших своей профессией увеселение публики.

В сериале снимаются Мелисса Лео, Майкл Ангарано, Кларк Дьюк, Эри Грейнор, Скотт Коэн, Аль Мадригал и другие. Исполнительным продюсером и сценаристом проекта выступает Дэвид Флеботт («Мастера секса»).

Многосерийная драма «Любовники», главные роли в которой играют Доминик Уэст, Рут Уилсон, Мора Тирни и Джошуа Джексон, исследует эмоциональные и психологические глубины такого распространённого явления, как супружеская измена. Внезапно вспыхнувший курортный роман развалил два брака, однако трагические обстоятельства вновь сводят вместе бывших супругов.

Создателями сериала числятся шоураннер Сара Трим («Карточный домик») и Хагай Леви. Вдобавок оба выступают исполнительными продюсерами проекта наравне с Джессикой Роадс.

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Умираю со смеху Любовники
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