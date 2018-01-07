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«Патрик Мелроуз» — трейлер

Мини-сериал «Патрик Мелроуз» совместного производства кабельного канала Showtime и британского телеканала Sky Atlantic обзавёлся полноценным трейлером, где исполнитель титульной роли Бенедикт Камбербэтч с большим удовольствием сквернословит и дегустирует различные алкогольные напитки.

Пятисерийная комедийная драма — экранизация серии полуавтобиографических романов Эдварда Сент-Обина — рассказывает о плейбое-аристократе Патрике Мелроузе (Камбербэтч), медленно, но верно преодолевающем тяжёлые психологические травмы, полученные в детстве и юношестве.

Помимо Камбербэтча в мини-сериале снимаются Хьюго Уивинг, Дженнифер Джейсон Ли, Эллисон Уильямс, Анна Маделей, Индира Варма, Холлидей Грейнджер, Пип Торренс и другие.

Сценарий написал Дэвид Николс («Один день», «Вдали от обезумевшей толпы»). Срежиссировал мини-сериал Эдвард Бергер. Исполнительными продюсерами наряду с Камбербэтчем выступают Майкл Ричард Джексон, Рэйчел Хоровиц и Адам Экланд.

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