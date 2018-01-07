Новости сериалов — лучшее за неделю

Сценарист «Рика и Морти» предсказывает зрителям длительное ожидание четвёртого сезона — авторы не торопятся садиться за работу над продолжением.
Финальный сезон «Игры престолов» выйдет в 2019 году — канал HBO подтвердил то, что и так уже было всем известно.
Второй сезон «Орвилла» стартует позже, чем ожидалось — Сет Макфарлейн сообщил, что над продолжением будет работать долго и вдумчиво.
Четвёртый сезон «Фарго» запланирован на следующий год — Ной Хоули приступит к новой главе антологии, как только найдёт для этого время.
«Лемони Сникет: 33 несчастья» — тизер второго сезона с датой выхода — мрачная сказка вернётся на экраны в конце марта.
Одиннадцатый сезон «Секретных материалов» пока не следует считать финальным — глава FOX уверен, что точку ставить пока рано, что бы там ни говорили актёры и авторы проекта.
Стивен Дорфф записался в третий сезон «Настоящего детектива» — ему досталась роль напарника Махершаллы Али.
FOX подтвердил возвращение «Побега» на экраны — в общем, Доминик Пёрселл не врал.
Глава FX пугает аудиторию статистикой: количество художественных сериалов на американском ТВ продолжает расти — телевизионный пик ещё не пройден.
Кирнан Шипка сыграет главную роль в сериале «Леденящие душу приключения Сабрины» — премьеру подросткового ужастика обещают уже в этом году.