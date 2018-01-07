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Новые сериалы 8–14 января

Сериальная премьера на этой неделе всего одна — комедия «Одиноки вместе» от канала Freeform. Зато в эфир возвращается сразу несколько сериалов, уже знакомых зрителям, в том числе тёмное фэнтези «Волшебники» от кабельного канала Syfy.

Вторник, 9 января

 
Конец сезона1
Hulu
Беглецы Runaways

драма, боевик, приключения, фантастика

В ролях Рензи Фелиз, Лирика Окано, Вирджиния Гарднер, Ариэла Барер, Грегг Салкин, Аллегра Акоста

Создатель Джош Шварц, Стефани Сэвидж

Первый сезон супергеройских приключений как бы беглецов завершится десятым эпизодм под названием Hostile. Официальных новостей о продлении сериала пока не поступало.

Видео

Среда, 10 января

 
Премьера+
Freeform
Одиноки вместе Alone Together

комедия

В ролях Эстер Повицки, Бенжи Афлало, Джинджер Гонзага, Алисия Ханна, Хели Мари Норман, Крис Д'Элия

Создатель Энди Сэмберг, Акива Шаффер, Йорма Такконе

Главные герои — парень и девушка из поколения двухтысячных, два неудачника, пытающиеся вместе сладить с непростыми, свихнувшимися на тщеславии жизнью и культурой Лос-Анджелеса. Спасение от сумасшедшего современного мира они находят лишь в платонической любви друг к другу.

Видео

 
Сезон3
Syfy
Волшебники The Magicians

фэнтези, драма

В ролях Джейсон Ральф, Оливия Тейлор Дадли, Джейд Тейлор, Темби Лок, Хейл Эйплмен, Тони Бирд

Создатель Джон Макнамара, Сэра Гэмбл

Экранизация одноимённой книжной фэнтези-трилогии Льва Гроссмана. Главный герой Квентин Колдуотер обнаруживает, что волшебная страна Филлори, описанная в его любимых книжках о магии и приключениях, существует на самом деле. Вскоре парня зачисляют в один из колледжей Нью-Йорка, где он вместе с другими одарёнными учениками начинает постигать азы магического искусства.

Видео

Пятница, 12 января

 
Сезон2
Netflix
Бессвязный Disjointed

комедия

В ролях Кэти Бэйтс, Аарон Мотен, Тон Белл, Дуги Болдуин, Элизабет Альдерфера, Элизабет Хо

Создатель Дэвид Джавербаум, Чак Лорри

Главная героиня — ветеран адвокатуры, всю жизнь боровшаяся за легализацию марихуаны. Её мечта сбылась: продажу травы узаконили, что позволило даме бросить юриспруденцию и открыть в Лос-Анджелесе частную аптеку по продаже лекарственного каннабиса. В помощниках у героини — трое рабочих, взрослый сын и охранник, которые чаще накуриваются, чем работают.

Видео

 
Сезон2
NBC
Заложница Taken

драма, боевик

В ролях Клайв Стэнден, Дженнифер Билз, Бруклин Судано, Моник Габриэла Курнен, Гай Чарльз, Майкл Ирби

Создатель Александр Кэри

Сериальная версия боевика рассказывает историю жизни Брайана Миллса, предваряющую известные события в фильмах. В молодости главный герой переживает трагическую утрату, связывается с суперсекретной спецслужбой и постепенно обретает набор впечатляющих профессиональных навыков, которые не единожды демонстрировал на большом экране.

Видео

Воскресенье, 14 января

 
Сезон2
HBO
По друзьям Crashing

комедия

В ролях Лорен Лэпкус, Пит Холмс, Джордж Бэзил, Арти Лэнг, Ти-Джей Миллер, Джои Озенн

Создатель Пит Холмс

Главный герой — стендап-комик по имени Пит, в один совсем не прекрасный день узнавший, что жена ему изменяет. Чтобы как-то пережить тяжёлые времена и близящийся развод, Пит начинается слоняться по жилищам своих сердобольных коллег-комиков, попеременно ночуя на диванах то у одного, то у другого.

Видео

 
Сезон2
HBO
Развод Divorce

комедия

В ролях Сара Джессика Паркер, Томас Хейден Чёрч, Молли Шеннон, Талия Болсам, Чарли Килгор, Стерлинг Джеринс

Создатель Шэрон Хорган

Главная героиня Фрэнсис решает пересмотреть свою жизнь и приходит к выводу, что ей нужен развод; однако выясняется, что развестись и начать всё с чистого листа — задача не из простых.

Видео

 
Конец сезона1
CBS
Коллективный разум Wisdom of the Crowd

драма

В ролях Джереми Пайвен, Наталия Тена, Ричард Т. Джонс, Моника Поттер, Блэйк Ли, Джейк Мэтьюз

Создатель Тед Хамфри

Тринадцатая серия The Tipping Point станет заключительной для первого сезона процедурала. Официального объявления пока не было, но телеканал CBS почти наверняка закроет сериал.

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