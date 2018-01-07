Новые сериалы 8–14 января

Сезон 2

HBO

Главный герой — стендап-комик по имени Пит, в один совсем не прекрасный день узнавший, что жена ему изменяет. Чтобы как-то пережить тяжёлые времена и близящийся развод, Пит начинается слоняться по жилищам своих сердобольных коллег-комиков, попеременно ночуя на диванах то у одного, то у другого.