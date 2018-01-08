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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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The CW объявил дату выхода четвёртого сезона «Я — зомби» и других сериалов

Телеканал The CW огласил список своих зимних и весенних премьер. Во-первых, стала известна дата выхода четвёртого сезона «Я — зомби» — некропроцедурал, обзаведшийся небольшой, но лояльной фанбазой, вернётся на малые экраны 26 февраля. Мистическая криминальная драма повествует о превратившейся в ходячий труп ординаторе Оливии Мур (Роуз Макивер). Обнаружив, что, поедая мозги жертв преступлений, она перенимает черты личности покойного и его воспоминания, Оливия решает использовать эту способность во благо, помогая полиции расследовать убийства.

Во-вторых, премьера супергеройского боевика «Чёрная молния» о борце с преступностью, на время притворившемся директором школы Джефферсоном Пирсоном (Кресс Уильямс), состоится 16 января.

Ещё одна новинка — драмеди «Приговорённая к жизни» с Люси Хейл в главной роли — стартует 7 марта. Это история о девушке, которой ошибочно поставили смертельный диагноз. Будучи уверенной в своей скорой кончине она успевает натворить дел, и теперь ей предстоит бороться с последствиями своих отчаянных решений.

И пару слов о ветеранах эфира. Пятый сезон мистической драмы «Первородные» вернётся к зрителям 20 апреля, а пятый сезон многосерийной постапокалиптики «Сотня» — 24 апреля.

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Я — зомби Чёрная молния Приговорённая к жизни Первородные Сотня
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