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Первоисточники: screenrant.comwww.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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Сериал по игровой вселенной Halo находится в активной разработке

В 2013 году студия-разработчик 343 Industries сообщила, что Стивен Спилберг записался исполнительным продюсером в художественный сериал по вселенной знаменитого игрового франчайза «Halo». Прошлым летом 343 Entertainment и Microsoft Studies подтвердили, что проект остаётся в разработке. И вот, пришло время для очередного напоминания — теперь от Дэвида Невинса.

В рамках зимнего пресс-тура TCA глава курирующего проект кабельного канала Showtime, не особенно вдаваясь в подробности, заверил журналистов, что многосерийный проект Halo находится «на стадии очень активной разработки», а Спилберг до сих пор числится исполнительным продюсером будущего сериала. Программный директор канала Гэри Ливайн заверил публику, что имеющиеся наработки впечатляют, а поклонники игровой вселенной и аудитория Showtime останутся довольны проектом. Дело за малым — снять сериал.

Повествование в игре сосредоточено на войне людей с союзом инопланетных рас, именуемым «Завет». Невзирая на ожесточённое сопротивление, человечество оказывается всё ближе к проигрышу в неравной борьбе за выживание. Последней надеждой людей становится программа по созданию сверхлюдей, которые смогут помочь выиграть войну с пришельцами.

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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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