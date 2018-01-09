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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Hulu одарил вторым сезоном «Человека из будущего» и «Беглецов»

Потоковый сервис Hulu продлил на второй сезон двух многосерийных новичков — марвеловских «Беглецов» и во всех смыслах фантастическую комедию «Человек из будущего».

Супергеройская драма повествует о давно рассорившихся шестерых подростках, которые вынуждены объединиться, чтобы противостоять общему врагу — собственным родителям-суперзлодеям. Главные герои истории: гик и геймер Алекс Уайлдер (Рензи Фелиз), юная викканка Нико Минору (Лирика Окано), неуверенная в себе красавица Каролина Дин (Вирджиния Гарднер), бунтарка Гертруда Йоркс (Ариэла Барер), инженер и ловелас Чейз Стейн (Грегг Салкин) и Молли Эрнандес (Аллегра Акоста).

Сценаристами проекта выступают Джош Шварц и Стефани Сэвидж. Оба числятся исполнительными продюсерами наряду с Джефом Лоэбом и Джимом Чори.

Второй сериал — детище Сета Рогена и Эвана Голдберга, рассказывающее о Джоше Футтермане (Джош Хатчерсон), обычном уборщике днём и крутом геймере ночью. Однажды таинственные визитёры из будущего в исполнении Элизы Куп и Дерека Уилсона объявляют его избранным, которому суждено спасти человечество от гибели, но для этого придётся проявить чудеса героизма уже не в игре, а в реальности.

Сценарий написали соавторы «Полного расколбаса» Кайл Хантер и Эриель Шаффир, которые вдобавок выступают исполнительными продюсерами проекта наравне с Рогеном, Голдбергом, Мэттью Толмаком («Человек-паук: Возвращение домой»), Джеймсом Уивером («Проповедник») и шоураннером Беном Карлином.

Когда именно вернутся в эфир оба сериала, получившие по тринадцать свежих эпизодов, пока не сообщается.

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Человек из будущего Беглецы
 14 ноября 2017 годаHulu на пару со сценаристом «Джона Уика» готовит сериал по игре «Хитмэн» 2 ноября 2017 годаМинди Калинг превратит «Четыре свадьбы и одни похороны» в сериал 16 октября 2017 годаЛив Тайлер записалась во второй сезон «Куртизанок»
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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