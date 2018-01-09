Розарио Доусон сыграет в четвёртом сезоне «Девственницы Джейн»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Розарио Доусон («Сорвиголова», «Люк Кейдж») влилась в актёрский состав четвёртого сезона сериала «Девственница Джейн» на телеканале The CW.

Комедийная драма рассказывает о молодой набожной латиноамериканке Джейн (Джина Родригез), решившей хранить себя до свадьбы с женихом-детективом, однако в результате похода к криворукому гинекологу случайно ставшей жертвой искусственного оплодотворения.

Роль, доставшаяся заслуженной медсестре Доусон, пока не разглашается, но очевидно, актриса скрасит своим появлением вторую половину текущего сезона.

Исполнительными продюсерами проекта выступают Бен Сильверман, Гэри Перл и Джордж Гранье. Четвёртый сезон «Девственницы Джейн» вернётся в эфир 26 января.