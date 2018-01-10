«Доктор Шанс» закрыт на втором сезоне

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Hulu распрощался с сериалом «Доктор Шанс» после второго сезона. Причины закрытия не сообщаются, но и без официальных заявлений ясно — проект не привлёк внимания достаточно широкой аудитории, затерявшись в целом море других сериалов. Не помогла даже прославившая «Доктора Хауса» дьявольская харизма Хью Лори.

Психологический триллер по одноимённому роману Кема Нанна повествует о судебном психоневрологе Элдоне Шансе (Лори), попавшем в смертельно опасную переделку, где замешаны продажные полицейские и тяжёлые психические расстройства. Доктор Шанс знакомится с неприглядной стороной Сан-Франциско, и это знание может дорогого ему стоить.

Шоураннером и сценаристом проекта выступила Александра Каннингэм («Рим», «Мотель Бейтсов»). Исполнительными продюсерами наряду с Лори и Нанном числились режиссёр Ленни Абрахамсон, Майкл Лондон и Брайан Грейзер. Производством занималась Fox 21 Television Studios.