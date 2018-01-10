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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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«Барри» — трейлер с датой выхода

Кабельный канал HBO обнародовал полноценный трейлер многосерийной чёрной комедии «Барри» с Биллом Хейдером («Субботним вечером в прямом эфире»), дающий хоть какое-то представление о сюжете. У проекта уже и дата выхода появилась — сериал стартует 25 марта.

Покинув ряды военных, бывший морпех Барри (Хейдер) за очень скромную плату работает наёмным убийцей где-то на Среднем Западе. В глубине души устав от однообразия и рутины, киллер отправляется в Лос-Анджелес на очередной заказ, и эта поездка всё меняет, потому что именно там Барри знакомится с миром театра, который, как он считает, наконец-то может помочь его жизни обрести истинный смысл.

В сериале снимаются Генри Уинклер, Стивен Рут, Сара Голдберг, Энтони Кэрриган и Гленн Флешлер.

Хейдер значится ещё и режиссёром сериала по сценарию, который написал в соавторстве с Алеком Бергом («Кремниевая долина», «Диктатор»). Вдобавок оба выступают исполнительными продюсерами многосерийного проекта.

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