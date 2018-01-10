«Теневая власть» — трейлер с датой выхода

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Телеканал FOX выкатил полноценный трейлер восьмисерийного проекта «Теневая власть» с Марком Стронгом («Kingsman: Секретная служба») в главной роли. Премьера сериала запланирована на 5 апреля.

Шпионский триллер, события которого разворачиваются в США, Великобритании, Франции, Иране и Ливане, повествуют о бывшем разведчике Максе Истоне (Марк Стронг), вынужденном вернуться в беспощадный мир международной разведки, дабы отомстить за гибель сына.

Помимо Стронга в сериале снимаются Алистэр Петри, Джозеф Демпси, Анастасия Гриффит, Амелия Баллмор, Кингсли Бен-Адир, Пип Торренс, Фарес Фарес, Карима Макадамс и Лайн Рени.

Над сценарием работали шоураннер Мэттью Паркхилл («Портал юрского периода»), Саймон Максвелл («Американская одиссея») и Стив Томпсон («Шерлок»). Первые четыре эпизода срежиссировал Роберт Коннолли, оставшиеся четыре снял Паркхилл. Производство на контроле у Endor Productions.