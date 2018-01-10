 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
КГ играет: Resident Evil 6, часть 3 Новости ретро-игр — лучшее за неделю Самые ожидаемые игры 2018 года, часть 2 С Новым годом! Новости ретро-игр — лучшее за неделю
5
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

TNT одобрил съёмки первого сезона антиутопии «Сквозь снег»

Кабельный канал TNT дозрел-таки до заказа полноценного первого сезона футуристического триллера «Сквозь снег». Проект, как и одноимённый полнометражный фильм 2013 года, основан на французской графической новелле Le Transperceneige.

События разворачиваются в постапокалиптическом будущем, когда Землю настиг очередной ледниковый период. Несколько сотен выживших мчатся по кругосветной железной дороге в поезде-экспрессе, где пассажиры разделены на социальные классы. Прозябающая в невыносимых условиях хвостовых вагонов беднота готовится к войне с богачами за лучшее будущее.

В сериале снимаются Давид Диггс, Дженнифер Коннелли, Мики Самнер, Сьюзен Парк, Бенджамин Хей, Саша Фролова, Кэти Макгинесс, Элисон Райт, Сэм Отто, Роберто Урбина и другие.

Пилотный эпизод снял Скотт Дерриксон («Доктор Стрэндж») по сценарию шоураннера проекта Джоша Фридмана («Война миров»). Исполнительными продюсерами сериала наряду с Фридманом числятся Марти Адельштейн, Бекки Клементс, а также авторы и продюсеры фильма. Производством занимаются Tomorrow Studios, Studio T и CJ Entertainment.

5 Обсудить
Темы
 
Сквозь снег
 22 ноября 2017 года«Алиенист» — четвёртый трейлер 6 сентября 2017 годаТеатральная драма «Уилл» осталась без второго сезона 17 августа 2017 годаTNT готовится экранизировать научно-фантастическую эпопею «Пятый сезон»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Сквозь снег» превратят в сериал
 
Давид Диггс сыграет в пилоте телеремейка «Сквозь снег»
 
Телеверсия фильма про поезд «Сквозь снег» досталась каналу TNT

Тоже интересно

 
Кино Студия Warner Bros. готовится к разработке новой «Матрицы»
 
Кино «Тор: Рагнарёк» — промо-ролик «Как Тор провёл Гражданскую войну» (с русскими субтитрами)
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 244: Вселенная «Чужих»
 
Кино Трейлер фильма «Космос между нами»
 
Кино Интервью с «Квартетом И» о фильме «Страна чудес»
 
Кино «Викинг» — интервью про спецэффекты
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2018 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика