TNT одобрил съёмки первого сезона антиутопии «Сквозь снег»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал TNT дозрел-таки до заказа полноценного первого сезона футуристического триллера «Сквозь снег». Проект, как и одноимённый полнометражный фильм 2013 года, основан на французской графической новелле Le Transperceneige.

События разворачиваются в постапокалиптическом будущем, когда Землю настиг очередной ледниковый период. Несколько сотен выживших мчатся по кругосветной железной дороге в поезде-экспрессе, где пассажиры разделены на социальные классы. Прозябающая в невыносимых условиях хвостовых вагонов беднота готовится к войне с богачами за лучшее будущее.

В сериале снимаются Давид Диггс, Дженнифер Коннелли, Мики Самнер, Сьюзен Парк, Бенджамин Хей, Саша Фролова, Кэти Макгинесс, Элисон Райт, Сэм Отто, Роберто Урбина и другие.

Пилотный эпизод снял Скотт Дерриксон («Доктор Стрэндж») по сценарию шоураннера проекта Джоша Фридмана («Война миров»). Исполнительными продюсерами сериала наряду с Фридманом числятся Марти Адельштейн, Бекки Клементс, а также авторы и продюсеры фильма. Производством занимаются Tomorrow Studios, Studio T и CJ Entertainment.