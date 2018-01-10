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«Кремниевая долина» — трейлер пятого сезона с датой выхода

Пятый сезон «Кремниевой долины» обзавёлся трейлером и датой выхода — злоключения техногениев на кабельном канале HBO продолжатся 25 марта.

Сериал рассказывает о друзьях и коллегах-айтишниках из знаменитой Кремниевой долины — колыбели высокотехнологичных стартапов и гениальных идей. Приятели уже не первый год трудятся над тем, чтобы их разработки наконец получили всеобщее признание и начали приносить им желанные миллионы, однако путь к мечте всё так же тернист и извилист.

В сериале снимаются Томас Миддлдитч, Джош Бренер, Мартин Старр, Кумэйл Нанджиани, Зак Вуд, Аманда Крю, Кристофер Эван Уэлш и Сьюзан Крайер. Из-за крайне загруженного рабочего графика из проекта выбыл Ти Джей Миллер.

Майк Джадж, Джон Альтшулер и Дэйв Крински выступают создателями и основными сценаристами сериала. Исполнительными продюсерами помимо Джаджа являются Алек Берг, Майкл Ротенберг и Том Лассалли.

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