Showtime заказал пилот комедийного хоррора от Шэрон Хорган и Джеффа Астрофа

Кабельный канал Showtime одобрил съёмки пилотного эпизода хоррор-комедии «Сияющая долина» от Шэрон Хорган («Развод») и Джеффа Астрофа («Методом проб и ошибок», «Энджи Трайбека»).

В центре истории — неблагополучная семья, переехавшая из мегаполиса в маленький городок и поселившаяся в доме, где когда-то произошли жуткие зверства. Но никто не замечает ничего необычного, кроме матери семейства, в которую пытается вселиться сам дьявол. Создатели обещают страшно смешной сериал о психическом расстройстве, религии и семье, сражающейся с собственными демонами.

Астроф и Хорган трудятся над сценарием, а также выступают исполнительными продюсерами проекта вместе с Клелией Маунтфорд, Аароном Капланом и Даной Онор. За производство отвечает Warner Bros. TV.