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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Майкл Джей Фокс станет спецпрокурором в текущем сезоне «Последнего кандидата»

Обладатель пяти премий «Эмми» и четырёх «Золотых глобусов», актёр Майкл Джей Фокс («Назад в будущее», «Хорошая жена») получил гостевую роль в сериале «Последний кандидат» на телеканале ABC.

Многосерийная драма повествует о рядовом служащем Белого дома Томе Киркмане (Кифер Сазерленд), внезапно — так как больше буквально некому — вынужденном занять пост президента Соединённых Штатов.

Майклу Джею Фоксу отвели целых пять эпизодов во второй половине текущего сезона. Он исполнит роль Итана Уэста — коварного, безжалостного и амбициозного юриста, нанятого в Белый дом на должность специального прокурора. Его задачей станет расследование утечки секретной информации, якобы допущенной бывшим главой государства Корнелиусом Моссом. И хотя дело напрямую не касается нынешнего президента, непредсказуемость и скрытность Уэста сделают его грозным противником Киркмана.

Проект сценариста Дэвиса Гуггенхайма («Защитники») и исполнительного продюсера Саймона Кинберга («Легион», «Одарённые») вернётся в эфир 28 февраля.

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Последний кандидат
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