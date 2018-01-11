Netflix заказал сверхъестественную драму от сценариста «Люка Кейджа» и «Американской истории ужасов»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Netflix оформил заказ на многосерийную сверхъестественную драму «Части сердца» (Chambers). В сезон войдёт десять эпизодов.

В центре истории — девушка, перенёсшая операцию по пересадке сердца. Однако внезапная и загадочная смерть донора, спасшего ей жизнь, не даёт героине покоя. Чем ближе девушка подходит к разгадке тайны его гибели, тем больше замечает за собой жутких черт покойного.

Автором идеи и сценаристом проекта выступает актриса Леа Рэйчел. Шоураннером назначена Акела Купер («Люк Кейдж», «Американская история ужасов»). Продюсирует Стивен Гейган («Траффик»). Производством займутся студии Super Emotional и Super Deluxe.