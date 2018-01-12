Победители премии Critics’ Choice Awards 2018: Сериалы

Профессиональные критики сказали своё веское слово — в ходе торжественной церемонии объявлены лауреаты 23-й ежегодной премии Critics’ Choice Awards в области телевидения. Большую часть наград уже по традиции отхватили представители кабельных каналов и потоковых сервисов. Лидером среди призёров стала восьмисерийная драма Жана-Марка Валле «Большая маленькая ложь» от HBO, получившая четыре статуэтки.
Лучший комедийный сериал:
- «Невероятная миссис Мэйзел» (Amazon)
Лучший актёр (комедийный сериал):
- Тед Дэнсон, «Хорошее место»
Лучшая актриса (комедийный сериал):
- Рэйчел Броснахэн, «Невероятная миссис Мэйзел»
Лучший актёр второго плана (комедийный сериал):
- Уолтон Гоггинс, «Завучи»
Лучшая актриса второго плана (комедийный сериал):
- Маим Бялик, «Теория большого взрыва»
Лучший драматический сериал:
- «Рассказ служанки» (Hulu)
Лучший актёр (драматический сериал):
- Стерлинг К. Браун, «Это мы»
Лучшая актриса (драматический сериал):
- Элизабет Мосс, «Рассказ служанки»
Лучший актёр второго плана (драматический сериал):
- Дэвид Харбор, «Очень странные дела»
Лучшая актриса второго плана (драматический сериал):
- Энн Дауд, «Рассказ служанки»
Лучший мини-сериал:
- «Большая маленькая ложь» (HBO)
Лучший телефильм:
- «Лжец, Великий и Ужасный» (HBO)
Лучший актёр (телефильм или мини-сериал):
- Юэн Макгрегор, «Фарго»
Лучшая актриса (телефильм или мини-сериал):
- Николь Кидман, «Большая маленькая ложь»
Лучший актёр второго плана (телефильм или мини-сериал):
- Александр Скарсгард, «Большая маленькая ложь»
Лучшая актриса второго плана (телефильм или мини-сериал):
- Лора Дерн, «Большая маленькая ложь»
Лучший анимационный сериал:
- «Рик и Морти» (Adult Swim)