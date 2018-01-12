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Победители премии Critics’ Choice Awards 2018: Сериалы

Профессиональные критики сказали своё веское слово — в ходе торжественной церемонии объявлены лауреаты 23-й ежегодной премии Critics’ Choice Awards в области телевидения. Большую часть наград уже по традиции отхватили представители кабельных каналов и потоковых сервисов. Лидером среди призёров стала восьмисерийная драма Жана-Марка Валле «Большая маленькая ложь» от HBO, получившая четыре статуэтки.

Лучший комедийный сериал:

Лучший актёр (комедийный сериал):

Лучшая актриса (комедийный сериал):

Лучший актёр второго плана (комедийный сериал):

Лучшая актриса второго плана (комедийный сериал):

Лучший драматический сериал:

Лучший актёр (драматический сериал):

Лучшая актриса (драматический сериал):

Лучший актёр второго плана (драматический сериал):

Лучшая актриса второго плана (драматический сериал):

Лучший мини-сериал:

Лучший телефильм:

  • «Лжец, Великий и Ужасный» (HBO)

Лучший актёр (телефильм или мини-сериал):

Лучшая актриса (телефильм или мини-сериал):

Лучший актёр второго плана (телефильм или мини-сериал):

Лучшая актриса второго плана (телефильм или мини-сериал):

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Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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