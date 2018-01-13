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«Уловка-22» Джорджа Клуни осела на Hulu

В ноябре стало известно, что Джордж Клуни снимет шестисерийный мини-сериал «Уловка-22» по роману Джозефа Хеллера, где сыграет одну из ключевых ролей. А нынче проект обзавёлся прибежищем — будущий сериал будет транслировать потоковый сервис Hulu.

События разворачиваются во времена Второй мировой войны. Главный герой — капитан Йоссариан, служащий в авиаполку ВВС США, расквартированном на острове в Тирренском море. Командование постоянно увеличивает норму боевых вылетов, сводя на нет возможность отлетавших своё пилотов вернуться домой. Попытки Йоссариана симулировать болезни и сумасшествие, чтобы оказаться подальше от войны, вязнут в бюрократической канители и терпят неудачу, превращая действие в построенный на парадоксах фарс, где юмор граничит с трагедией.

Сценарной адаптацией занимаются Люк Дэвис («Лев») и Дэвид Мишо («По волчьим законам»). Грант Хеслов зачислен в проект вторым режиссёром, а также исполнительным продюсером наряду с Клуни, Ричардом Брауном и Стивом Голином. Производством занимаются Paramount Television и Anonymous Content. Съёмки стартуют в ближайшие месяцы.

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