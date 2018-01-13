«Гений» — трейлер второго сезона с датой выхода

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал National Geographic опубликовал трейлер второго сезона антологии «Гений», который стартует в эфире 24 апреля. Вторая 10-серийная телеглава посвящена великому Пабло Пикассо в исполнении Антонио Бандераса.

В центре повествования — полная событий и невероятных поворотов личная и профессиональная жизнь одного из самых влиятельных творцов прошлого столетия. Бандерас изображает гениального испанца в зрелые годы жизни вплоть до его кончины в 1973 году — тогда Пикассо исполнился 91 год.

Во втором сезоне снимаются Клеман Поэзи, Алекс Рич, Роберт Шиэн, Поппи Делевинь, Эшлинг Франчози, Себастьян Роше, Саманта Колли, Т. Р. Найт, Сет Гейбл и Джонни Флинн.

Шоураннером и сценаристом сериала остаётся Кеннет Биллер («Тайны Смолвиля», «Легенды»). Он также числится исполнительным продюсером проекта наравне с Роном Ховардом («Игры разума»), Брайаном Грейзером («24 часа»), Гиги Притцкер и Фрэнки Кальфо. Производственный процесс курируют Imagine Entertainment, OddLot Entertainment и EUE/Sokolow.