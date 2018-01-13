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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Глава Starz рассказал о неразберихе с «Американскими богами»

В ходе зимнего пресс-тура TCA главу Starz Криса Альбрехта не миновали расспросы о будущем прошлогоднего телехита «Американские боги». Как известно, в конце ноября проект покинули шоураннеры и главные сценаристы Брайан Фуллер и Майкл Грин. Официальная причина ухода не разглашалась, но ходили слухи, что камнем преткновения стал бюджет — FremantleMedia North America собиралась сократить финансирование 10-серийного второго сезона, что Фуллер и Грин сочли неприемлемым.

К слову, вслед за творцами об уходе из многосерийного тёмного фэнтези об эпическом противостоянии юных и древних богов сообщила Джиллиан Андерсон. Поговаривали, что и Кристин Ченовет собиралась улизнуть, но глава Starz заявил, что Ченовет вроде бы никуда уходить не собиралась.

Так или иначе, Альбрехт признал, что телеэкранизация знаменитого романа Нила Геймана и впрямь переживает трудности, однако уже успевшего пристроиться в «Вампирские хроники» Фуллера и Грина никто не увольнял, да и они дверью не хлопали. Тем не менее, объяснения выглядят расплывчато:

Наши партнёры из Fremantle пытаются согласовать рабочие графики Брайана Фуллера и Майкла Грина так, чтобы они могли продолжать работу в проекте. Оба будут вовлечены в процесс настолько, насколько позволит их занятость. Вероятнее всего, Нил Гейман возьмёт на себя обязанности шоураннера. Мы подыскиваем ему напарника, чтобы обеспечить должным вниманием все этапы работы над проектом.

В общем, Крис Альбрехт уверяет, будто студия, канал, творческий и актёрский коллективы сохраняют добросердечные отношения и пытаются разрешить ситуацию с выгодой для всех. Ну а вопрос бюджета, по его словам, неминуемо возникает, когда приходится работать над проектом, где творчество превалирует над коммерцией.

К слову, в своём твиттере Гейман опроверг слова Альбрехта, заявив, что физически не справится с обязанностями шоураннера сразу в двух проектах, ибо нынче плотно занят съёмками «Благих знамений», но он-де будет тесно сотрудничать с новым шоураннером «Богов», имя которого они скоро объявят.

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Темы
 
Американские боги
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