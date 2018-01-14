За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал AMC продлил сериал «Ходячие мертвецы» на девятый сезон. Проект время от времени покидают шоураннеры и актёры, но это не мешает ему с неизменным успехом добредать до следующей цифровой отметки.

К слову, о шоураннерах: нынешний кормчий сериала Скотт М. Гимпл покидает свой пост. Шоураннером девятого сезона сериала «Ходячие мертвецы» назначена давно работающая в команде проекта сценаристка Анджела Канг.

Компания выживанцев во главе с Риком Граймсом (Эндрю Линкольн) продолжает сражаться за существование в постапокалиптической Америке, запруженной зомби. Впереди очередной виток лишений, страданий и непреходящей драмы, коими неизменно наполнена многосерийная экранизация одноимённого комикса Роберта Киркмана.

Не блещущий рейтинговыми достижениями восьмой сезон вернётся в эфир 25 февраля, а девятый стартует этой осенью.