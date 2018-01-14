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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Сериал «Ходячие мертвецы» получил девятый сезон и нового шоураннера

Кабельный канал AMC продлил сериал «Ходячие мертвецы» на девятый сезон. Проект время от времени покидают шоураннеры и актёры, но это не мешает ему с неизменным успехом добредать до следующей цифровой отметки.

К слову, о шоураннерах: нынешний кормчий сериала Скотт М. Гимпл покидает свой пост. Шоураннером девятого сезона сериала «Ходячие мертвецы» назначена давно работающая в команде проекта сценаристка Анджела Канг.

Компания выживанцев во главе с Риком Граймсом (Эндрю Линкольн) продолжает сражаться за существование в постапокалиптической Америке, запруженной зомби. Впереди очередной виток лишений, страданий и непреходящей драмы, коими неизменно наполнена многосерийная экранизация одноимённого комикса Роберта Киркмана.

Не блещущий рейтинговыми достижениями восьмой сезон вернётся в эфир 25 февраля, а девятый стартует этой осенью.

13 Обсудить
Темы
 
Ходячие мертвецы
 
Возмутившись
Лучший комментарий
+25

Кто нибудь, выстрелите в голову этому сериалу.
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