Новости сериалов — лучшее за неделю

Победители премии «Золотой глобус 2018»: Сериалы — обошлось без больших сюрпризов.

Сериал «Ходячие мертвецы» получил девятый сезон и нового шоураннера — даже заметное падение рейтингов не повлияло на решение AMC продлить проект.

«Изменённый углерод» — трейлер — полноценный видеоролик обещает зрелищный футуристический экшен.

Hulu одарил вторым сезоном «Человека из будущего» и «Беглецов» — марвеловские подростки и уборщик-супергеймер вернутся на телеэкраны.

TNT одобрил съёмки первого сезона антиутопии «Сквозь снег» — отснятый пилот пришёлся кабельному каналу по душе.

HBO планирует начать съёмки финальной главы «Дедвуда» этой осенью — историю завершат двухчасовым фильмом.

Сериал по игровой вселенной Halo находится в активной разработке — проект, одним из исполнительных продюсеров которого выступает Стивен Спилберг, окопался на Showtime.

Киану Ривз появится в многосерийном спин-оффе «Джона Уика» от Starz — кабельный канал официально запустил проект в разработку.

Брайан Фуллер займётся «Вампирскими хрониками» Энн Райс — создатель «Ганнибала» метит на место шоураннера будущего сериала.