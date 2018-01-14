Новые сериалы 15–21 января

На неделе зрителей ждут три многосерийные премьеры. Телеканал The CW продолжит терроризировать население боевиками по вселенной DC, выкатив первую серию «Чёрной молнии». На кабельном канале Starz стартует фантастический триллер «Двойник» с Дж. К. Симмонсом. FOX покажет медицинскую драму «Врач-резидент».
Понедельник, 15 января
боевик, приключения
В ролях Эми Экер, Шон Тил, Стивен Мойер, Натали Элин Линд, Джейми Чанг, Блэр Редфорд
Первый сезон супергеройской семейной драмы завершится сдвоенным эпизодом eXtraction / X-roads. Совсем недавно телеканал FOX продлил сериал на второй сезон.
Вторник, 16 января
драма, боевик, фантастика
В ролях Кресс Уильямс, Чайна Энн Макклейн, Кристин Адамс, Нафесса Уильямс, Грегг Генри, Скай П. Маршалл
Создатель Мара Брок Акил, Салим Акил
Это история о Джефферсоне Пирсе, решившем покончить с подвигами в образе Чёрной молнии. Однако отречься от своего предназначения ему не дадут маниакально добивающаяся правосудия дочь и одарённый студент, завербованный в местную банду.
Среда, 17 января
детектив, драма
В ролях Пенелопа Крус, Эдгар Рамирес, Даррен Крисс, Рики Мартин, Кьюба Гудинг-младший, Сара Полсон
Создатель Скотт Александер, Ларри Каражевски
Десятисерийная вторая глава сборника расскажет о потрясшем мир моды убийстве в июле 1997 года на Оушен-драйв в Майами-Бич. Именно там маньяк Эндрю Кьюненен застрелил известного итальянского модельера Джанни Версаче.
драма
В ролях Аарон Пол, Мишель Монаган, Хью Дэнси, Сара Джонс, Рокмонд Данбар, Али Ан
Создатель Джессика Голдберг
Главный герой оказывается вовлечён в противоречивое по содержанию религиозное движение. При этом он стремится решить свои семейные проблемы и одновременно побороть одолевающие его сомнения в вопросах веры, но всё это даётся ему очень нелегко.
Четверг, 18 января
боевик, приключения, мистика, научная фантастика
В ролях Дилан Гвин, Джонатан Уайтсел, Джордан Кэллоуэй, Майкл Макгрэди, Джефф Пьер, Роми Роузмонт
Создатель Адам Нассдорф
Парень по имени Холден Мэттьюз приходит в себя после 12-летней комы и узнаёт, что обладает невесть откуда взявшимися сверхспособностями. Чуть позже выясняется, что из-за приобретённых суперсил главный герой оказывается в центре некоего заговора и теперь находится в смертельной опасности и не может никому доверять.
драма, криминал
В ролях Киллиан Скотт, Логан Маршалл-Грин, Кристофер Хейердал, Сара Джонс, Арнольд Пиннок, Дэн Донохью
Создатель Тони Тост
Первый сезон криминальной драмы завершится десятым эпизодом под названием God's Body. Канал USA Network пока не решил, что делать с сериалом дальше.
драма, мистика, триллер
В ролях Марио Ван Пиблз, Брэд Джеймс, Робинн Ли, Деметрия Маккинни, Чейз Стивен Андерсон, Буш Эрл Браун
Двенадцатая серия под заголовком Resurrection станет заключительной для первого сезона мистической драмы. Syfy пока не делал официальных заявлений, касающихся дальнейшей судьбы проекта.
Пятница, 19 января
комедия
В ролях Джейн Фонда, Лили Томлин, Мартин Шин, Сэм Уотерстон, Тимоти В. Мёрфи, Анна Росс
Создатель Марта Кауффман, Ховард Дж. Моррис
Грейс и Фрэнки никогда не были подругами, скорее уж наоборот. Но однажды их сплачивает шокирующее происшествие — мужья бросают их ради друг друга. Теперь бывшим врагиням не до склок, они объединяются, чтобы постараться как-то преодолеть свалившуюся на их головы общую беду и жить дальше.
Воскресенье, 21 января
драма, фантастика, триллер
В ролях Гарри Ллойд, Назанин Бониади, Дж. К. Симмонс, Оливия Уильямс, Сара Серайокко, Кеннет Чой
Говард Силк работает в ООН обычным служащим низшего звена и однажды узнаёт, что организация — не просто собрание пустобрехов-бюрократов. Оказывается, ООН охраняет тайну возможности перехода из нашего мира в параллельное измерение, в котором у Говарда есть двойник по имени Прайм.
драма
В ролях Эмили Ванкэмп, Тассо Фельдман, Мэтт Зукри, Маниш Дайал, Мелина Канакаредес, Джессика Мизел
Создатель Хейли Схоре, Рошан Сетхи
Это история о молодом докторе-идеалисте, приступившем к работе в больнице под началом блестящего старшего резидента, который не мыслит категориями добра и зла в современной медицине. Его ментор спасает жизни, но далёк от клишированного образа непогрешимого эскулапа.