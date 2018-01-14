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Новые сериалы 15–21 января

На неделе зрителей ждут три многосерийные премьеры. Телеканал The CW продолжит терроризировать население боевиками по вселенной DC, выкатив первую серию «Чёрной молнии». На кабельном канале Starz стартует фантастический триллер «Двойник» с Дж. К. Симмонсом. FOX покажет медицинскую драму «Врач-резидент».

Понедельник, 15 января

 
Конец сезона1
FOX
Одарённые The Gifted

боевик, приключения

В ролях Эми Экер, Шон Тил, Стивен Мойер, Натали Элин Линд, Джейми Чанг, Блэр Редфорд

Первый сезон супергеройской семейной драмы завершится сдвоенным эпизодом eXtraction / X-roads. Совсем недавно телеканал FOX продлил сериал на второй сезон.

Видео

Вторник, 16 января

 
Премьера+
The CW
Чёрная молния Black Lightning

драма, боевик, фантастика

В ролях Кресс Уильямс, Чайна Энн Макклейн, Кристин Адамс, Нафесса Уильямс, Грегг Генри, Скай П. Маршалл

Создатель Мара Брок Акил, Салим Акил

Это история о Джефферсоне Пирсе, решившем покончить с подвигами в образе Чёрной молнии. Однако отречься от своего предназначения ему не дадут маниакально добивающаяся правосудия дочь и одарённый студент, завербованный в местную банду.

Видео

Среда, 17 января

 
Сезон2
FX
Американская история преступлений American Crime Story

детектив, драма

В ролях Пенелопа Крус, Эдгар Рамирес, Даррен Крисс, Рики Мартин, Кьюба Гудинг-младший, Сара Полсон

Создатель Скотт Александер, Ларри Каражевски

Десятисерийная вторая глава сборника расскажет о потрясшем мир моды убийстве в июле 1997 года на Оушен-драйв в Майами-Бич. Именно там маньяк Эндрю Кьюненен застрелил известного итальянского модельера Джанни Версаче.

Видео

 
Сезон3
Hulu
Путь The Path

драма

В ролях Аарон Пол, Мишель Монаган, Хью Дэнси, Сара Джонс, Рокмонд Данбар, Али Ан

Создатель Джессика Голдберг

Главный герой оказывается вовлечён в противоречивое по содержанию религиозное движение. При этом он стремится решить свои семейные проблемы и одновременно побороть одолевающие его сомнения в вопросах веры, но всё это даётся ему очень нелегко.

Видео

Четверг, 18 января

 
Сезон2
Freeform
По ту сторону Beyond

боевик, приключения, мистика, научная фантастика

В ролях Дилан Гвин, Джонатан Уайтсел, Джордан Кэллоуэй, Майкл Макгрэди, Джефф Пьер, Роми Роузмонт

Создатель Адам Нассдорф

Парень по имени Холден Мэттьюз приходит в себя после 12-летней комы и узнаёт, что обладает невесть откуда взявшимися сверхспособностями. Чуть позже выясняется, что из-за приобретённых суперсил главный герой оказывается в центре некоего заговора и теперь находится в смертельной опасности и не может никому доверять.

Видео

 
Конец сезона1
USA Network
Проклятие Damnation

драма, криминал

В ролях Киллиан Скотт, Логан Маршалл-Грин, Кристофер Хейердал, Сара Джонс, Арнольд Пиннок, Дэн Донохью

Создатель Тони Тост

Первый сезон криминальной драмы завершится десятым эпизодом под названием God's Body. Канал USA Network пока не решил, что делать с сериалом дальше.

Видео

 
Конец сезона1
Syfy
Суеверие Superstition

драма, мистика, триллер

В ролях Марио Ван Пиблз, Брэд Джеймс, Робинн Ли, Деметрия Маккинни, Чейз Стивен Андерсон, Буш Эрл Браун

Двенадцатая серия под заголовком Resurrection станет заключительной для первого сезона мистической драмы. Syfy пока не делал официальных заявлений, касающихся дальнейшей судьбы проекта.

Видео

Пятница, 19 января

 
Сезон4
Netflix
Грейс и Фрэнки Grace and Frankie

комедия

В ролях Джейн Фонда, Лили Томлин, Мартин Шин, Сэм Уотерстон, Тимоти В. Мёрфи, Анна Росс

Создатель Марта Кауффман, Ховард Дж. Моррис

Грейс и Фрэнки никогда не были подругами, скорее уж наоборот. Но однажды их сплачивает шокирующее происшествие — мужья бросают их ради друг друга. Теперь бывшим врагиням не до склок, они объединяются, чтобы постараться как-то преодолеть свалившуюся на их головы общую беду и жить дальше.

Видео

Воскресенье, 21 января

 
Премьера+
Starz
Двойник Counterpart

драма, фантастика, триллер

В ролях Гарри Ллойд, Назанин Бониади, Дж. К. Симмонс, Оливия Уильямс, Сара Серайокко, Кеннет Чой

Говард Силк работает в ООН обычным служащим низшего звена и однажды узнаёт, что организация — не просто собрание пустобрехов-бюрократов. Оказывается, ООН охраняет тайну возможности перехода из нашего мира в параллельное измерение, в котором у Говарда есть двойник по имени Прайм.

Видео

 
Премьера+
FOX
Врач-резидент The Resident

драма

В ролях Эмили Ванкэмп, Тассо Фельдман, Мэтт Зукри, Маниш Дайал, Мелина Канакаредес, Джессика Мизел

Создатель Хейли Схоре, Рошан Сетхи

Это история о молодом докторе-идеалисте, приступившем к работе в больнице под началом блестящего старшего резидента, который не мыслит категориями добра и зла в современной медицине. Его ментор спасает жизни, но далёк от клишированного образа непогрешимого эскулапа.

Видео

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Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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