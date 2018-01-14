Новые сериалы 15–21 января

Сезон 4

Netflix

Грейс и Фрэнки никогда не были подругами, скорее уж наоборот. Но однажды их сплачивает шокирующее происшествие — мужья бросают их ради друг друга. Теперь бывшим врагиням не до склок, они объединяются, чтобы постараться как-то преодолеть свалившуюся на их головы общую беду и жить дальше.